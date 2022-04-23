​​​​​​​قوات تحرير عفرين تعلن القضاء على 10 من عناصر الشرطة الخاصة التركية ومرتزق

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم، بياناً إلى الرأي العام، بصدد العمليات العسكرية التي تنفذها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في مدينة مارع والباب في شمال محافظة حلب.

القوات وفي بيانها، أشارت إلى العمليات التي نفذتها ضد الاحتلال ومرتزقته في 22 نيسان الجاري، في الباب ومارع المحتلتين.

وخلال البيان قالت القوات: "دولة الاحتلال التركي تستمر بهجماتها التي تستهدف المنطقة دون توقف، وتستهدف شعبنا بشكل خاص، وفي مواجهة المحتلين نفذت قواتنا في مارع والباب عمليات نوعية".

البيان تابع أنه، وفي يوم 22 نيسان، نفذت قوات تحرير عفرين عملية خاصة استهدفت عربة عسكرية ونتج عنها مقتل 10عناصر من الشرطة الخاصة التابعة للاحتلال، بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين بجروح.

بينما أشار أيضاً إلى العملية التي نفذت في مدينة الباب المحتلة، وأكد أنها استهدفت سيارة من نوع جيب وأسفرت عن مقتل مرتزق للاحتلال التركي وإعطاب السيارة.

(سـ)