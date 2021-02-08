​​​​​​​قوات سوريا الديمقراطية تقبض على أحد مهرّبي داعش من الهول

في إطار عملياتها الأمنية ضد خلايا مرتزقة داعش المنتشرة في المنطقة، والأشخاص المتعاونين معها، نفذت قوات سوريا الديمقراطية عملية الـ 7 من الشهر الجاري في ريف مدينة الحسكة.

وحول العملية أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيانًا إلى الرأي العام، أوضح فيه تفاصيل العملية الأمنية.

وقال المركز الإعلامي "اعتقلت قواتنا في السابع من شهر شباط الجاري، خلال عملية أمنية مشتركة مع قوات التحالف الدولي في منطقة الحدادية في الحسكة شخصًا يعمل على تهريب أسر داعش من مخيم الهول".

هذا وكانت القوى الأمنية في مخيم الهول قد قتلت أحد عناصر خلايا داعش في المخيم، بعد اشتباكه مع قواتهم التي حاولت اعتقاله، في الـ 8 من كانون الثاني/ يناير الفائت.

(هـ ن)

ANHA