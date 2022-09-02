​​​​​​​قوات سوريا الديمقراطية تلقي القبض على مرتزق من خلايا داعش في مدينة الحسكة

وحسب الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية فقد "ألقت الوحدات الخاصة في قواتها القبض على عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في حي غويران بمدينة الحسكة، كان ينسق مع الخلايا النائمة للتنظيم، ويعمل على الترويج لفكره المتطرف، ويحاول استقطاب عناصر جدد إلى صفوف التنظيم.

الجدير بالذكر أن قواتنا ألقت القبض على عدد من عناصر التنظيم الإرهابي في أوقات سابقة، كانت تحاول نشر الفكر الإرهابي، وفي أماكن مختلفة من مناطق شمال وشرق سوريا.

وتؤكد قواتنا أنها ستستمر في مكافحة الخلايا النائمة للتنظيم، لتحافظ على الأمن والاستقرار في مناطقها".

(ف)