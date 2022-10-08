​​​​​​​قوات سوريا الديمقراطية تلقي القبض على مرتزق من داعش في الرقة

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً أعلن فيه إلقاء القبض على مرتزق من داعش في الرقة، جاء فيه:

"ألقت الوحدات الخاصة في قوّات سوريا الديمقراطية القبض على أحد مرتزقة داعش متورط في تسيير تحركات الخلايا الإرهابية وتوفير الدعم اللوجستي والمالي لها.

العملية جرت في قرية (حاوي الهوى) غرب مدينة الرقة بدعم ومساندة من التحالف الدولي لمحاربة داعش، حيث تمّ إلقاء القبض على المرتزق وبحوزته عدد من الأوراق الثبوتية المزورة وأجهزة الاتصالات.

وخلال الأيام الماضية، نفذت قواتنا عمليات واسعة النطاق استهدفت خلايا لتنظيم داعش الإرهابي في دير الزور والرقة والحسكة، حيث تمّ اعتقال العديد من المرتزقة وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، حيث ستواصل قواتنا مهامها في ضبط الأمن وضمان الاستقرار في شمال وشرق سوريا بمواجهة كافة الأطراف المعادية".

(ف)