​​​​​​​قوات سوريا الديمقراطية تكشف: استشهد أحد مقاتلينا وجرح آخر في هجوم رميلان

أصدرت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، بياناً إلى الرأي العام كشفت فيه ارتقاء مقاتل وجرح آخر، جاء فيه:

"تتواصل هجمات واعتداءات جيش الاحتلال التُّركي ضُدَّ مناطقنا. ففي 19 يناير/ كانون الثّاني الجاري؛ استهدفت طائرة مُسيَّرة تابعة لجيش الاحتلال التُّركيّ، نقطة للعلاقات العسكريّة في بلدة “رميلان” تستخدم لتنسيق اللقاءات مع قوّات التَّحالف الدّوليّ.

أسفر الاستهداف الغادر عن استشهاد أحد مقاتلينا من العاملين في إدارة العلاقات مع التّحالف الدّولي، فيما جرح واحد آخر.

إنَّنا وإذ نعزّي أنفسنا وعائلة الشَّهيد وجميع عوائل شهدائنا وأبناء شعبنا؛ فإنَّنا نتعهَّد لهم بالانتقام من الأعداء، عبر رفع راية المقاومة والاستمرار على نهجهم في الكفاح والتَّضحية حتّى تحقيق أمانيهم وأهدافهم في الحُرّيّة وتحرير أراضينا المُحتلَّة وفرض الأمن والاستقرار في مناطقنا".

سجل رفيقنا الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: روجهات حسكة

الاسم والنسبة: محمد حاجي محمد

اسم الأب: ضياء

اسم الأم: سعيدة

مكان وتاريخ الاستشهاد: رميلان 19 يناير/ كانون الثّاني ٢٠٢٣

وكانت مراسلتنا قد نقلت الخميس (19 كانون الثاني) أن طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال التركي استهدفت الجهة الجنوبية من بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو.

(ل م)