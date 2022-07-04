​​​​​​​قوات سوريا الديمقراطية تكشف سجل مقاتل مسعف ارتقى شهيداً في 2 تموز

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الإثنين، بياناً إلى الرأي العام، أشار فيه إلى تفاني الشهيد وأخلاقه الإنسانية وروحه الرفاقية المتسامية في التعامل مع المقاتلين الجرحى.

جاء في مستهل نص البيان: "تتعاظم التضحيات التي تقدمها قواتنا في سبيل حماية شعوب المنطقة وحفظ الأمن والاستقرار بمواجهة قوى الإرهاب والاحتلال، حيث يؤكد مقاتلونا على مواصلة الكفاح بكافة أشكاله وحماية قيم الصمود التي أسسها شهدائنا خلال مسيرة الثورة في شمال وشرق سوريا".

أضاف البيان: "رفيقنا المسعف “ريناس أورماري”، الذي شارك بفعالية ونكرانِ ذاتٍ عظيمةٍ في معارِكَ دحر تنظيم “داعش” الإرهابي، وكذلك في صَد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، من خلال عمله ضمن الطواقم الطُبية الإسعافية، فتجده لا يبالي المخاطر أثناء المعارك، ويهرع مع طاقمه الطبي لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى النقاط الطُبية والمشافي أثناء الاشتباكات".

لافتاً إلى أنه "أبدى بطولة فائقة في كيفية التعامل مع المقاتلين الجرحى، عبر أخلاقه الإنسانية والثورية، فدخل قلوب جميع رفاقه المقاتلين، بتفانيه في عمله وروحه الرفاقية المتسامية".

ومضى البيان بالقول: "ارتقى رفيقنا “ريناس أورماري” شهيداً جميلاً نتيجة معاناته مع المرض. إننا رفاق دربه، في الوقت الذي نقدم العزاء لعائلة الرفيق الشهيد ولمقاتلينا وشعبنا، نُجددُ العهدَ له بالمُضي قُدُماً على طريقه حتى تحقيق الأهداف التي استشهد من أجلها".

سجل الشهيد بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: ريناس أورماري

الاسم الحقيقي والنسبة: عبد الرزاق كامري

تاريخ الولادة: 1968

اسم الأم: آسيا

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 02 يوليو/ تموز 2022".

(س ر)