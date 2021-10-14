​​​​​​​قوات سوريا الديمقراطية تكشف سجل اثنين من مقاتليها

وقالت القوات في بيان أصدره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس: "لقد عاهدت قواتنا أهالينا في شمال وشرق سوريا، بالدفاع عنهم بكل قوة ضد جميع أشكال الإرهاب والاحتلال".

وأضافت: "وبكل فخر واعتزاز نعلن اليوم نبأ استشهاد اثنين من أبطالنا الذين سطروا أجمل معاني الشرف والبطولة، ببذلهم دمائهم في سبيل الدفاع عن أهلهم وبلدهم، أثناء تأدية واجبهم الوطني والأخلاقي والإنساني في حماية المنطقة".

وسجلات الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: دوغان دِدري

الاسم والنسبة: فرهاد أرسلان

اسم الأم: صبيحة

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى – 27 آب 2021

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الاسم الحركي: زنار تل تمر

الاسم والنسبة: ماهر يونس

اسم الأم: فلك

اسم الأب: عمر

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى – 27 آب 2021

واختتمت القوات بيانها بالقول: "إننا في قوّات سوريا الديمقراطية، في الوقت الذي نعبّر فيه عن فخرنا ببطولات وإخلاص رفاقنا الشهداء، فإننا نعزّي عائلاتهم ونتمنى لهم الصبر والسلوان، ونجدد العهد بالسير على خطاهم حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب وطرد المحتلين من أراضينا".

(س ر)