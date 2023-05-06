​​​​​​​قوات سوريا الديمقراطية تكشف سجل 3 مقاتلين وتعاهد بالانتقام لهم

أصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً إلى الإعلام والرأي العام، كشف سجل ثلاثة مقاتلين، جاء فيه:

"خلال عدوان طائرات الاحتلال التركي على قرية “القيروان” شمال الهول ارتقى مقاتلينا عكاب تل كوجر ورامي تل حميس إلى مرتبة الشهادة، كما ارتقى رفيقنا خلف الإبراهيم خلال عدوان جديد لمدفعية الاحتلال التركي على قرية الفاطسة بريف عين عيسى الشرقي.

ولد رفيقنا بندر تل كوجر وترعرع في كنف عائلة كادحة من عشيرة شمر العريقة، وانضم في وقت مبكّر إلى وحدات حماية الشعب (YPG) في عام ٢٠١٤ إبان تحرير منطقة الجزيرة من مرتزقة داعش، حيث لبّى كالآلاف من رفاقه نداء أهالي تل كوجر وتل حميس والهول وتل براك لتحريرهم من الإرهاب، وانضم بكل شجاعة إلى حملة التحرير في تلك المناطق، ولرفع المستوى العسكري، تلقى ثلاث دورات عسكرية وفكرية مركزية في صفوف قواتنا حيث شارك خلال مسيرته العسكرية المشرّفة في جميع حملات التحرير انطلاقاً من حملة تحرير شنكال، مناطق الجزيرة، دير الزور، الرقة ومركدة وغيرها، ومؤخراً انضم إلى حملة ملاحقة خلايا داعش في منطقة الهول وتل حميس، وكان له دور فعّال في تجفيف منابع الإرهاب في القرى الشرقية للهول والجنوبية لتل حميس، وبشكل خاص في قرية القيروان التي كانت منطلق عمليات داعش الإرهابية في المنطقة ومخزن لأسلحته المجهزة للهجوم على سجن الصناعة بالحسكة.

عُرف عن رفيقنا بندر وفائه وإخلاصه لقيم الأهالي والشهداء، وتواضعه في تنفيذ كافة المهام الموكلة إليه، حيث كان المقاتل الذي لا يتوانى عن التضحية بكل ما يملك في سبيل حماية أهالي المنطقة بكافة مكوناتها، وتقديراً لجهوده وكفاحه وخبرته العسكرية تمّ ترقيته لاستلام قيادة اللواء في الهول.

رفيقنا رامي تل حميس، والذي انضم عام ٢٠١٧ إلى صفوف قواتنا، ينحدر من عائلة وطنية معظم أبنائها في صفوف القوات الأمنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا، أدى مهامه العسكرية بكل إخلاص في العديد من المناطق التي تمّ تحريرها من داعش سواء في الهول أو الشدادة وغيرها، حيث شارك مؤخراً في ملاحقة خلايا داعش في منطقتي الهول وتل حميس وبشكل خاص في قرية القيروان التي كانت منطلق عمليات داعش الإرهابية في المنطقة ومخزن لأسلحته المجهزة للهجوم على سجن الصناعة بالحسكة.

رفيقنا خلف الإبراهيم، الذي استشهد خلال عدوان للمدفعية التركية على قرية الفاطسة بريف عين عيسى الشرقي، انضم إلى صفوف قوّاتنا في عام ٢٠٢٠ عندما صعّد الاحتلال التركي من إرهابه ضد شعبنا ومناطقنا في شمال وشرق سوريا، حيث أخذ رفيقنا خلف مكانه في الصفوف المتقدمة لجبهات القتال في عين عيسى وجبهات الرقة.

نتقدَّمُ بأحَرِّ التَّعازي لعوائل الشهداء ولجميع مقاتلينا، ونقول لن يَردعنا شيء على الانتقام لشُهدائنا من القتلة والأعداء، وسنواصل كفاحنا على خُطاهم حتّى تحقيق أمانيهم وأحلامهم في وطنٍ آمنٍ وسالمٍ.

وفيما يلي سجلات رفاقنا الشهداء:

الاسم الحركي: عكاب تل كوجر

الاسم والنسبة: بندر المزعل

اسم الأم: شيخة

اسم الأب: محمد علي

مكان وتاريخ الولادة: تل كوجر ١٩٨٩

مكان وتاريخ الاستشهاد: قرية القيروان ٠٥ أيار ٢٠٢٣

الاسم الحركي: رامي تل حميس

الاسم والنسبة: زياد الإبراهيم

اسم الأم: وضحة

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الولادة: تل حميس ١٩٨٧

مكان وتاريخ الاستشهاد: قرية القيروان ٠٥ أيار ٢٠٢٣

الاسم الحركي: بديع

الاسم والنسبة: خلف الإبراهيم

اسم الأم: صبحة

اسم الأب: محمد صالح

مكان وتاريخ الولادة: دير الزور ١٩٩٦

مكان وتاريخ الاستشهاد: قرية الفاطسة ٠٤ أيار ٢٠٢٣"

(ف)