ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً أعلن فيه استشهاد مقاتل قوات الدفاع الذاتي محمد راغب الكردي متأثراً بجراح أصيب بها خلال عملية تعزيز الأمن في ريف دير الزور.

وذكر البيان أن المقاتل محمد راغب الكردي "قاوم حتّى اللحظة الأخيرة، وطارد المرتزقة وفلولهم. وفي إحدى الاشتباكات أصيب بطلق ناري، فتَمَّ نقله إلى المشفى، ليرتقيَ بعدها شَهيداً".

وتوجهت قوات سوريا الديمقراطية بالتعازي لذوي الشَّهيد، ولجميع عوائل شهدائنا، وعاهدت على الوفاء " لدمائهم الطاهرة، بالسَّير على دربهم، والحفاظ على أمن وسلامة مناطقنا".

وسجل الشهيد بحسب البيان:

الاسم الحركيّ: رسول

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: مُحمَّد راغب الكُرديّ

اسم الأم: فطيم

اسم الأب: راغب

مكان وتاريخ الولادة: الشدّادي/ 1993

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور – بتاريخ 07 سبتمبر/ أيلول 2023