​​​​​​​قوات سوريا الديمقراطية تخرّج دفعة من القياديين العسكريين

بهدف تعزيز المنظومة الدفاعية لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، خرّجت أكاديمية الشهيد لورنس الدورة التدريبية الرابعة لقياديين وقياديات في قوات سوريا الديمقراطية، والتي استمرت 3 أشهر، تلقى خلالها الملتحقون دروساً سياسية وعسكرية وفكرية، بالإضافة إلى دروس عن الشخصية القيادية والهيكلية العسكرية.

هذا وحملت الدورة اسم الشهيد في وحدات حماية الشعب، ذياب رميلان، وضمت 56 قيادياً من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

وبدأت المراسم، بحضور قياديين ومقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية وذوي الشهيد ذياب رميلان، بتقديم عرض عسكري من قبل المتخرجين، تخلله دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية ألقتها القيادية زنارين قامشلو، قالت فيها "نحن اليوم في قوات سوريا الديمقراطية نعتبر أملاً للشعوب المضطهدة وللمناضلين على نهج القائد عبد الله أوجلان".

وأشارت زنارين إلى أنهم على ثقة تامة بأن المتخرجين سيقومون بمهامهم في حماية أرض الوطن" وباركت اختتام الدورة على المتخرجين.

وفي الختام أدى المتخرجون القسم، وعاهدوا على حماية أرضهم ووطنهم من أي عدوان.

والجدير ذكره أن الشهيد ذياب رميلان استشهد عام 2013، أثناء تصديه لهجمات جبهة النصرة على المنطقة.

(أس/آ د)

ANHA