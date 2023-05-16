​​​​​​​قوات سوريا الديمقراطية تفكك خليتين لداعش

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بياناً، نُشر على الموقع الرسمي للقوات، كشف خلاله إلقاء القبض على أربعة عناصر لداعش، ومقتل آخر في عمليتين أمنيتين للقوات بالرقة بشمال وشرق سوريا.

وأوضح بيان القوات: "نفذت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لقواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، وبمشاركة قوات التحالف الدولي وقوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان (CTG)، وعلى مدار يومين، عمليتين أمنيتين دقيقتين في مدينة الرقة، أسفرت عن القبض على /4/ إرهابيين من تنظيم “داعش” ومقتل آخر".

وبيّنت القوات عبر البيان أن: "العملية الأولى جرت في 13 مايو/ أيار الجاري، بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة، واستهدفت فيها وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) خلية لتنظيم “داعش” الإرهابي في بلدة “الكرامة” بريف الرقة الشرقي، كانت تُسهّل تحركات التنظيم وخلاياه بين الرقة والحسكة، إضافة إلى نشاطها في تهريب معتقلي وعوائل “داعش” الموجودين في مخيم الهول، نحو المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي في سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض".

وتابعت القوات: "وخلال العملية، وبعد محاصرة أعضاء الخلية وتوجيه نداء الاستسلام لهم، حاول أحد الإرهابيين من أعضائها الفرار، وبادر بإطلاق النار، ما اضطرت معه قواتنا للرّد، واندلاع اشتباكات معه، أسفرت عن مقتل الإرهابي “فيصل علي الخلف” وجرح آخر".

أما بالنسبة للعملية الثانية، فأشارت قوات سوريا الديمقراطية عبر البيان إلى أن: "والعملية الثانية جرت في 14 مايو/ أيار، عبر تنفيذ وحداتنا المقاتلة عملية إنزال جوي في مدينة الرقة، تم فيها استهداف خلية نشطة لتنظيم “داعش” الإرهابي، كانت قد تورطت وخططت لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في المنطقة، آخرها محاولة الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر قيادة قوى الأمن الداخلي في مركز مدينة الحسكة. أسفرت العملية عن القبض على /3/ إرهابيين، كما استولت قواتنا على كمية من المعدات العسكرية والتقنية، بينها أسلحة وهواتف نقالة، كان يستخدمها أعضاء الخلية الإرهابية في نشاطاتهم".

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أن قواتهم لن تتوانى في ضرب بقايا فلول مرتزقة داعش بيدٍ من حديد، للحيلولة دون تمكنه من زعزعة أمن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا وتهديد حياة السكان المدنيين.

(أ ب)