​​​​​​​قوات سوريا الديمقراطية تعثر على مخبأ سرّي لأسلحة داعش في الرقة

هذا وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان إن "وحدات البحث التابعة لقواتنا عثرت خلال عملية أمنية على مخبأ أرضي كبير كان مستودعًا لأسلحة وذخائر مرتزقة داعش في مدينة الرقة إبان سيطرتهم على المنطقة".

وبحسب المركز، فإن "المخبأ احتوى على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وكذلك ذخائر متنوعة، بالإضافة إلى كميات من المواد المتفجرة والألغام".

وأوضح المركز أن "وحدات البحث تمكنت من فكّ عدد من الألغام التي كانت تحيط بالمخبأ الذي كان عبارة عن ملجأ لعائلة فرت من المدينة أثناء سيطرة داعش على المنطقة".

يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطي قد حررت مدينة الرقة "العاصمة المزعومة" لمرتزقة داعش، عام 2017.

(س ر)

ANHA