​​​​​​​قوات سوريا الديمقراطية تعلن القبض على قتلة زنار عفرين

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً، نُشر على موقعها الرسمي، أكدت فيه اعتقال مجرمين اثنين ارتكبا جريمة اغتيال زنار عفرين.

البيان نوّه إلى أن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ألقت القبض على المجرمين في الـ 31 من شهر أيار من العام الجاري، بعد عمليات بحث وتحرٍّ دقيقة لتحركاتهما في المنطقة.

وأكد البيان أن المجرمين اعترفا خلال التحقيقات بارتكابهما للجريمة وعدة جرائم أخرى، بالإضافة إلى تورطهم بعدة عمليات تشمل الخطف وضرب استقرار وأمن المنطقة.

هذا ومن المرتقب أن ينشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية الاعترافات الكاملة للمجرمين، مرفقاً بمقاطع مصورة.

وفي الـ 16 من شهر نيسان عام 2021، تعرضت سيارة مدنية كانت تقل عضو حزب سوريا المستقبل ومستشار الإدارة المدنية في دير الزور، زنار عفرين، لإطلاق نار من قبل ملثمين على الطريق الواصل بين دير الزور والحسكة، ما أسفر عن استشهاد زنار عفرين وأحد مرافقيه.