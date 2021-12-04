​​​​​​​قوات PDK تمنع مراسلنا من التغطية أثناء رفضها تسلم رسالة أمهات السلام

تجمعت مجموعة مؤلفة من 31 عضوة من أمهات السلام أمام خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي في ديرك، وتوجهن نحو معبر فيش خابور للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي اللذان استشهدا في كمين نصبه مسلحو الديمقراطي الكردستاني في خليفان.

وهاجمت قوات الديمقراطي الكردستاني مراسلنا مانعة إياه من التصوير أثناء محاولة دخول أمهات السلام إلى فيش خابور.

ورفضت قوات الديمقراطي الكردستاني استلام رسالة أمهات السلام لتسليمها لحكومة باشور (جنوب كردستان).

وتتضمن رسالة أمهات السلام المطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي.

احتجاجاً على رفض قوات الديمقراطي الكردستاني استلام الرسالة، اعتصمت أمهات السلام على الجسر الواصل بين باشور كردستان وروج آفا ومنع السيارات من العبور.

وفي نفس السياق أكدت أمهات السلام أنهن سيواصلن اعتصامهن أمام معبر فيش خابور على الجسر الواصل بين روج آفا وباشور كردستان حتى تسليم جثماني الشهيدين.

وهذه هي المرة الثالثة التي تتوجه فيها أمهات السلام إلى المعبر للمطالبة بجثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي، وسط رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني لمطالبهن.

(ع ع/س ر)

ANHA