​​​​​​​قوات موالية لروسيا تنتشر على الحدود السورية- العراقية

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: بأنّ قوات الفيلق الخامس استلمت بعض النقاط من مجموعات تابعة لإيران (حركة النجباء وحزب الله العراقي والأبدال)، وذلك بعد اتفاق روسي – إيراني لم تتضح ملامحه بشكل كامل بعد، والّذي كان قد بدأ قبل أسبوع بفتح مكتب للقوات الروسية وسط مدينة البوكمال.

ويعدُّ الانتشار الروسي هذا من نوعه الأوّل على الحدود السورية –العراقية منذ بداية الصراع الروسية – الإيرانية في سوريا.

يشارإلى أنّ القوات الروسية افتتحت أوّل مقر لها في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي على الحدود مع العراق خلال الاسبوع المنصرم، لتتمركز بعدها قوات روسيا في مبنى الفندق السياحي وسط مدينة البوكمال.

(د أ)