​​​​​​​قوات موالية للحكومة اليمنية تعيد السيطرة على مديرية حريب بمحافظة مأرب

وأعلنت قوات "ألوية العمالقة" المدعومة من الإمارات العضو في التحالف العربي، في بيان "تم بحمد الله يوم الإثنين 24 كانون الثاني/ يناير تحرير مركز مديرية حريب المتداخلة مع مديرية عين" في محافظة شبوة المجاورة".

وأضافت "أن استعادة السيطرة على المديرية يسمح بـ "تأمين مديرية عين بشكل خاص ومحافظة شبوة بشكل عام"، موجّهة الشكر للتحالف "على إسنادهم لعملياتنا في شبوة والتي تكللت بالنجاح الكامل".

في العاشر من كانون الثاني/ يناير، أعلنت "ألوية العمالقة" استعادة السيطرة على محافظة شبوة.

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 التحالف العسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وتأسّست "ألوية العمالقة" في أواخر العام 2015 بمنطقة الساحل الغربي، وتضم 15 ألف مقاتل على الأقل، وهي مدعومة إماراتيّاً.

(د ع)