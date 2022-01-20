​​​​​​​قوات مكافحة الإرهاب تطلق حملة تمشيط داخل سجن غويران

أفاد مراسلونا من المنطقة أنه وبعد إحباط القوى الأمنية محاولة خلايا داعش الوصول إلى بوابة سجن غويران، بالتزامن مع استعصاء من قبل مقتلي مرتزقة داعش في السجن ومحاولة الفرار، أطلقت قوات مكافحة الإرهاب (YAT ) حملة تمشيط داخل السجن للسيطرة على الوضع وإنهاء الاستعصاء.

يذكر أنه خلايا مرتزقة داعش هاجمت محيط سجن غويران وذلك عبر تفجير سيارة مفخخة ودراجة نارية بالقرب من السجن، ثم حاولت الخلايا التسلل إلى السجن من الأحياء المجاورة. فيما تصدت لها القوات الأمنية التي تحمي السنة واندلعت اشتباكات قوية بين خلايا داعش والقوى الأمنية على أطراف السجن. أدت بحسب المعلومات الأولية لإصابة اثنين من القوات الأمنية بجروح.

فيما أقدم خلايا المرتزقة على مهاجمة مديرية المحروقات الساتكوب القريب من السجن وفجرت 3 صهاريج في محاولة الاستفادة من دخانها المتصاعد لمنع الطيران من تتبعهم.

هذا ولازالت حملة التمشيط داخل السجن مستمرة من قبل قوات مكافحة الإرهاب.

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ANHA