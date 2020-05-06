​​​​​​​قوات مكافحة الإرهاب تقبض على المسؤُول الماليّ لخلايا داعش في الرقة

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على المسؤول المالي لخلايا مرتزقة داعش في الرقة، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة.
خبر 2020-05-06T23:35:00 مركز الأخبار

وكشفت قوات مكافحة الإرهاب تفاصيل إلقاء القبض على المسؤول المالي لخلايا داعش، أحمد محمد العلي، خلا بيان كتابي جاء فيه:

"تمكّنت قواتنا الأمنية الخاصة اليوم الأربعاء السَّادس من شهر أيّار/مايو، من توقيف المَسؤُول الماليّ لخلايا تنظيم داعش الإرهابيّ بمدينة الرَّقة.

بعد عمليات رصد و متابعة وجمع للمعلومات حول أنشطة الخلايا النائمة لداعش استطاعت قواتنا تأكيد مكان تواجد المسؤول المالي أحمد محمد العلي لخلايا تنظيم داعش الإرهابيّ ضمن الرّقة، و توقيفه بعملية نوعية قامت بها أقسامنا الأمنية بمشاركة القوّات الخاصَّة HAT .

كما ضبطت قواتنا مبالغ مالية بمختلف العملات، منها الدولار الأمريكي و الليرة التركية و الليرة السورية في مكان إقامة الإرهابي، إضافةً لثلاثة أجهزة خلوية كان يستعملها للتنسيق بين الخلايا و التواصل معهم.

يُذكر أن قواتنا العسكريّة شدَّدت الإجراءات الأمنيّة في الآونة الأخيرة لملاحقة أفراد خلايا داعش بعد أن تعرضت مدينة الرقة لعددٍ من الأعمال الإرهابية".

(أ م/م)

ANHA


إقرأ أيضاً