​​​​​​​قوات مجلس منبج العسكري تحبط محاولة تسلّل للمرتزقة

وقال المركز الإعلامي لقوات مجلس منبج العسكري، أن "مرتزقة درع الفرات، المدعومة من تركيا، حاولوا التسلل إلى نقاط قوات مجلس منبج العسكري على أطراف قرية أم عدسة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلا أن قوات المجلس العسكري تصدت لها بكل قوة، وسط اشتباكات قوية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الطرفين، وأوقعت بينهم عدة إصابات".

وأضاف المركز "تزامنت الاشتباكات مع قصف مدفعي وهاون من قاعدة الياشلي التابعة لجيش الاحتلال التركي، على نقاط مجلس منبج العسكري والقرى المحيطة بها أم عدسة والدندنية، وقد بلغ القصف المدفعي الذي رافق تلك الاشتباكات ٢٦ قذيفة هاون ودبابة".

وتتعرض قرى منبج الشمالية والغربية المحاذية للمناطق السورية المحتلة، لعمليات قصف يومية تنطلق من قواعد الاحتلال التركي، ما تسبب في كثير من الأحيان بأضرار مادية في ممتلكات المدنيين الذين يقطنون تلك القرى.

وتأتي عملية التسلل هذه بعد أيام من عملية نوعية نفذتها قوات مجلس الباب العسكري، ضد قواعد ونقاط للاحتلال التركي ومرتزقته في قرية الياشلي، ما أسفر عن مقتل 12 جندي تركي و10 مرتزقة وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من المدرعات والآليات العسكرية، في عملية ردع تسببت بإرباك صفوف الاحتلال ومرتزقته.

(ج)

ANHA