​​​​​​​قوات مجلس الهول العسكري تقبض على خلية ترهب الأهالي

وأكد قائد المجلس الهول العسكري، سرحد تربه سبيه، لموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، أنه “وبعد مناشدات من الأهالي وتقديم عدد من الشكاوى، وبطلب من شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة، عملت قوات مجلس الهول العسكري، وبعد جمع المعلومات، على مداهمة منازل المشتبه بهم في قريتي ذيبة وبيزارا الواقعتين على طريق الحسكة وبلدة تل براك حيث تم إلقاء القبض على 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة رشاشة وذخائر وألبسة عسكرية، وبعد التحقيقات وجمع الأدلة تم إطلاق سراح 6 أشخاص والإبقاء على 3 أشخاص تم تأكيد تورطهم في تلك العمليات".

ووجّه القيادي في مجلس الهول العسكري نداءه إلى أهالي المنطقة؛ للتكاتف مع الجهات الأمنية والعسكرية والوقوف في وجه تلك الظاهرة.

(س ر)