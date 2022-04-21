​​​​​​​قوات خاصة للحزب الديمقراطي لا تتبع لوزارة البيشمركة

بالتزامن مع هجمات الدولة التركية المحتلة ضد مناطق زاب وآفاشين ومتينا، حشد الحزب الديمقراطي الكردستاني المزيد من قواته الخاصة إلى المناطق الحدودية في شيلادزه وديرالوك والمحاذية لمناطق زاب. وانتشرت صور ومشاهد هذه القوات على وسائل الإعلام وأثارت موجة من الاستياء الشعبي.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها فإن القوات التي تم حشدها إلى مناطق الدفاع المشروع هي قوات خاصة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتلقى قسم منها التدريبات على يد الدولة التركية. وهي ليست تابعة بأي شكل من الأشكال إلى وزارة البيشمركة، وليس لدى وزارة البيشمركة أية معلومات حول طبيعة مهام هذه القوات التي تسمى زيرفاني ومرتزقة روج.

قوات زيرفاني هي قوات خاصة للحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما مرتزقة روج فقد تم تشكيلها من الحزب الديمقراطي والدولة التركية، وهي تضم عناصر من روج آفا. ويتم تدريب هذه القوات من قبل المخابرات التركية واستخدامها ضد الشعب الكردي.

بعد مرور ثلاثة أيام على هجمات الدولة التركية، أصدرت وزارة البيشمركة في حكومة جنوب كردستان مساء أمس بياناً ذكرت فيه أن الوزارة لم تحرك قواتها إلى المنطقة. واتهم البيان وسائل الإعلام بالإساءة إلى البيشمركة.

ويؤكد تصريح وزارة البيشمركة أن قوات زيرفاني وروج ليست تابعة لوزارة البيشمركة. وسبق أن صرح مسؤولون في وزارة البيشمركة وعدد من أعضاء البرلمان وأعضاء في لجنة البيشمركة أن قوات روج قوات غير قانونية وتم تشكيلها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.

نائب رئيس لجنة البيشمركة في برلمان جنوب كردستان أوصمان سيداري قال في تصريح سابق لوكالة روج نيوز إن "قوات الاتحاد الوطني الكردستاني لم تشارك في قوات روج بأي شكل من الاشكال. وحتى الآن ليست لدينا أية معلومات حول طبيعة مهام هذه القوات. ولذلك فليست لدينا أية معلومات عما تفعله هذه القوات".

(ك)