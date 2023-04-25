​​​​​​​قوات حماية المرأة في شرق كردستان تكشف سجل مقاتلة

أصدرت قوات حماية المرأة في شرق كردستان (HPJ)، اليوم الثلاثاء، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشفت فيه عن سجل مقاتلة استشهدت إثر إصابتها في هجوم للاحتلال التركي.

جاء في نصه:

"أصيبت رفيقتنا روجيندا خبون في غارة جوية شنتها دولة الاحتلال التركي في 22 آب/أغسطس 2022، عندما كانت تقوم بمهامها. وعلى الرغم من كل الجهود، إلا أنها استشهدت متأثرة بجراحها في 28 آذار/مارس 2023.

في البداية نتقدم بالعزاء لذوي رفيقتنا العزيزة روجيندا، ولعموم الشعب الكردي وكردستان، ونعلن أننا كرفيقات للشهيدة، سنسير دائماً على خطاها، وسنوجه الشعلة التي أججتها رفيقتنا الشهيدة بمقاومتها ونضالها العظيمين، صوب النصر المؤكد.

سجل الشهيدة كالتالي:

الاسم والنسبة: كوزل قدري

الاسم الحركي: روجيندا خبون

مكان وتاريخ الانضمام: أورميا/ 2014

مكان وتاريخ الاستشهاد: آسوس/ 28 – 3- 2023"

(ي م)