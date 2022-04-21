​​​​​​​قوات حماية المجتمع(HPC): سنحمي مناطقنا سيراً على فلسفة القائد أوجلان ضد كافة الهجمات

أصدرت قوات حماية المجتمع(HPC)، في منطقة الجزيرة بياناً استنكرت فيه السياسات المشتركة للدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) وهجماتهم ضد روج آفا وباشور. تم قراء البيان من قبل عضوة HPC خولة موسى وذلك في مركزHPC في مدينة قامشلو.

أكدت خولة موسى بأنهم كقوات حماية المجتمع(HPC) يستنكرون الهجمات الجوية للدولة التركية المحتلة على روج آفا وأيضاً هجماتها المشتركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على باشور:" كما يتم من جهة أخرى بناء جدار العار بين شنكال وروج آفا بهدف تفرقة وتجويع الشعب."

شددت خولة موسى على الهجمات الجوية للدولة التركية المحتلة على مناطق شمال وشرق سوريا وقالت:" إن الدولة التركية تستهدف في هجماتها جميع المكونات التي تعيش في ظل الإدارة الذاتية."

استنكرت خولة موسى صمت منظمات حقوق الإنسان والقوى الدولية إزاء الهجمات التركية المعادية على المنطقة.

واختتمت خولة موسى البيان بقولها:" إننا نتعهد بحماية مناطقنا سيراً على فلسفة القائد أوجلان ضد هجمات الدولة التركية الفاشية."

(ر خ)

ANHA