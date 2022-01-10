​​​​​​​قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا تتبادلان القصف والاستهدافات بريفي إدلب وحماة

وجددت قوات حكومة دمشق قصفها البري على مناطق في الريف الإدلبي، واستهدفت بعد منتصف الليل وفجر اليوم مناطق في البارة وسفوهن ومحيط كنصفرة وفليفل وبينين بجبل الزاوية جنوبي إدلب، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل، قصف مرتزقة "الفتح المبين" التابعين لتركيا مواقع لقوات حكومة دمشق في محور الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

كما شهد محور العمقية بسهل الغاب، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي.

وأمس الأحد، نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً بريّاً على قرى وبلدات ريف إدلب ضمن المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، حيث سقطت قذائف مدفعية على بلدة البارة وقرى كفرعويد والفطيرة وسفوهن في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

(د ع)