وشهدت مناطق في جبل الأربعين ومحيطها وأوتوستراد اللاذقية-حلب الدولي عند مدخل أريحا، صباح اليوم، قصفًا صاروخيًّا نفذته قوات حكومة دمشق، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما استهدفت قوات حكومة دمشق مناطق في فليفل والبارة واحسم وأطراف كنصفرة وبينين في ريف إدلب الجنوبي. ومحاور التفاحية في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وخربة الناقوس في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، كما قصفت مرتزقة تركيا بالقذائف الصاروخية مواقع الأولى في قرية معرة موخص جنوب إدلب.

وكان المرصد وثّق أمس، مقتل 9 أشخاص بقصف صاروخي لقوات حكومة دمشق على جبل الزاوية، وهم (مواطنتان اثنتان بقصف بري على البارة، و7 أشخاص هم مواطنان ومرتزقان من مرتزقة "تحرير الشام" و3 من مرتزقة "الجبهة الوطنية بينهم قيادي" قضوا جميعًا خلال قصف صاروخي استهدف مخفر في بلدة احسم جنوب إدلب.

كما خلّف القصف على المنطقتين أكثر من 13 جريح بعضهم في حالات خطرة، مما يرشح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية.

(د ع)