وشهدت المنطقة المسماة "خفض التصعيد" قصفاً صاروخيّاً نفذته قوات حكومة دمشق، صباح اليوم الثلاثاء، استهدفت خلاله مناطق في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، وفليفل وبينين وأطراف الفطيرة والبارة وكنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق متواصل لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت قوات حكومة دمشق قد قصفت، أمس، بالمدفعية الثقيلة قريتي حميمات وقسطون بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين وأضرار كبيرة، بحسب المرصد.

(د ع)