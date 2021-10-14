استكمالًا لعمليات "التسوية" التي تجري في مدينة درعا بضمانات الروس، بدأت قوات حكومة دمشق بإجراء عمليات تفتيش "شكلية" لبعض المنازل في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، تمهيدًا للبدء بـ "تسوية" أوضاع المطلوبين، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما بدأت قوات حكومة دمشق بعمليات "تسوية" أوضاع المطلوبين في بلدة المسيفرة شرق درعا، وذلك بالتزامن مع استمرار عمليات "تسوية" أوضاع المطلوبين في مناطق كحيل وصيدا والنعيمة بعد تجاوز الأشخاص التابعين لـ "الفيلق الخامس" المدعوم من روسيا الرافضين الخضوع لـ "التسويات".

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق طالبت من وجهاء بلدة الغارية الشرقية في ريف درعا الشرقي، تسليمهم قائمة بأسماء المطلوبين في البلدة، والاتفاق على دخول قوات حكومة دمشق للبلدة أسوة بباقي المناطق.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد طلبت، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، من المجموعات المسلحة التي يدّعي أفرادها الانتماء إلى اللواء الثامن في بلدات صيدا والنعيمة وكحيل، تسليم أسلحتهم.

(ل د)