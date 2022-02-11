​​​​​​​قوات حكومة دمشق تتأهب وسط استعداد أهالي السويداء للتظاهر

انتشرت الأجهزة الأمنية التابعة حكومة دمشق منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الجمعة، في جميع الساحات والطرق الرئيسة في مدينة السويداء وعمدت إلى إغلاق بعضها بعربات مصفحة، فضلاً عن نشر عدد كبير من القناصين على أسطح المباني الحكومية، في حين بدأ عدد من الأهالي بالتجمع أمام مقر عين الزمان في مدينة السويداء للتظاهر ضد حكومة دمشق وسياساتها، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الخميس، وقع هجومان على مواقع لقوات حكومة دمشق في مدينة السويداء، إذ استهدف مسلحون مجهولون، بقذيفة “آربي جي” حاجز بلدة مجادل في ريف السويداء، كما دوى انفجار في بلدة عريقة بريف السويداء، نتيجة إلقاء قنبلة من قبل مسلحين مجهولين على مخفر البلدة، بالتزامن مع استهدافه بالرصاص، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.