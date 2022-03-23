​​​​​​​قوات حكومة دمشق تستهدف ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي

ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً خلال الساعات الفائتة، طال قرية الواسطة في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى إصابة مدني بجراح، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما استهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخية والمدفعية والرشاشات الثقيلة، مناطق في فليفل وبينين وأطراف البارة والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وأمس الأول، استهدف مرتزقة الاحتلال التركي مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق في محور تل البركان بريف اللاذقية الشمالي، بالقذائف الصاروخية، فيما قصفت الأخيرة مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(ل د)