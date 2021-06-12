​​​​​​​قوات حكومة دمشق تستهدف نقطة عسكرية تابعة لمرتزقة تركيا في ريف إدلب

وشهدت بلدات في ريف إدلب الجنوبي، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، اشتباكات متقطعة وقصفًا متبادلًا بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا، تمركزت على محور حرش بينين، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، بقذائف المدفعية جدار النقطة التابعة لمرتزقة تركيا في بلدة معرزاف بجبل الأربعين، بالإضافة إلى استهدافها بالقذائف الصاروخية والمدفعية سيارة مدنية في قرية كفرلاته أدت إلى وقوع قتيل و3 جرحى.

على صعيد متصل، استهدفت مرتزقة "فصائل الفتح المبين" بعدة صواريخ، محاور بلدة كنسبا في جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، فيما قصفت قوات حكومة دمشق محور كبانة في أقصى الريف الشمالي الشرقي للاذقية، ومحاور سهل الغاب شمال غرب حماة.

(د ع)