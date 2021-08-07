​​​​​​​قوات حكومة دمشق تستهدف مناطق في إدلب وسهل الغاب بالقذائف الصاروخية

ووقعت قذائف صاروخية، صباح اليوم، أطلقتها قوات حكومة دمشق على ريف إدلب الغربي، فيما قصفت أماكن في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت قوات حكومة دمشق قد نفذت أمس قصفاً مكثفاً نفذته على قرية بينين وحرشها جنوب إدلب، كما قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة قرى حميمات والصحن وقليدين في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.

وقصفت مرتزقة تركيا أمس، مواقع لقوات حكومة دمشق على محور كفر نوران في ريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

(د ع)