​​​​​​​قوات حكومة دمشق تستهدف أماكن في ريفي إدلب وحماة

وقصفت قوات حكومة دمشق أماكن في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة وفليفل وبينين وأماكن أخرى بريف إدلب الجنوبي.

إلى جانب استهدافها بالرشاشات الثقيلة أماكن في العنكاوي وقليدين بسهل الغاب ضمن ريف حماة الشمالي الغربي، دون أنباء عن إصابات، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري رصد، يوم أمس، قصفًا صاروخيًا نفذته قوات حكومة دمشق على مناطق في أطراف مدينة أريحا جنوبي إدلب، وأماكن أخرى في البارة بجبل الزاوية، كما قصفت بعد منتصف الليل مناطق في الفطيرة وسفوهن والبارة وأطراف كنصفرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي.

(ش ع)