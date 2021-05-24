​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف سبع بلدات في ريفي إدلب وحماة

ونفذت قوات حكومة دمشق، بعد منتصف ليل الأحد-الإثنين وحتى صباح اليوم، قصفًا صاروخيًّا على مناطق في كنصفرة والبارة وفليفل وبينين والفطيرة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتعرض كنصفرة في جبل الزاوية لقصف مكثف منذ ساعات الصباح الأولى، دون ورود معلوماتٍ عن خسائر بشرية.

كما قصفت قوات حكومة دمشق، محيط قليدين والعنكاوي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

وعلى صعيدٍ متصل، وثّق المرصد أمس، مقتل 3 عناصر في قوات حكومة دمشق، جراء استهداف صاروخي لمواقعهم في محور الفطاطرة بريف إدلب الجنوبي، من قبل مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين"، كما خلف الاستهداف جرحى بعضهم في حالات خطرة، فيما شهدت محاور التّماس قصفًا صاروخيًّا متبادلًا بين الطرفين، بعد منتصف ليل السبت-الأحد.

(د ع)