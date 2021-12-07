​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف ريفي إدلب وحماة

وسقطت قذائف صاروخية أطلقتها قوات حكومة دمشق، بعد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء وفجر اليوم، على مناطق في بينين والفطيرة وفليفل في جبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما استهدفت قوات حكومة دمشق بالرشاشات الثقيلة محاور التّماس مع مرتزقة الاحتلال التركي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وشهد يوم أمس، اشتباكات بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، على محور مدينة سراقب، وسط استهداف تجمّعات قوات حكومة دمشق في قرية داديخ.

(د ع)