​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف ريفي إدلب وحماة

وقصفت قوات حكومة دمشق، بعد منتصف الليل وفجر اليوم، بالصواريخ مناطق فليفل وبينين والبارة وأطراف كنصفرة والفطيرة في ريف إدلب الجنوبي، ومحيط قليدين والعنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت قوات الاحتلال التركي قد قصفت أمس مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

فيما نفذت قوات حكومة دمشق، صباح أمس، قصفاً صاروخيّاً استهدف منطقة "مسبح" في محيط الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي وبلدة إبلين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، أدى إلى مقتل وجرح 20 شخصاً.

(د ع)