​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف ريفي إدلب وحماة بـ 40 قذيفة صاروخية

واستهدفت قوات حكومة دمشق بأكثر من 40 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في الفطيرة وفليفل وبينين، كما استهدفت بقذائف أخرى مناطق في بداما بريف إدلب الغربي، ما أدى لإصابة امرأة وطفل بجراح، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في الزيارة والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، 6 غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية قبيل عصر يوم أمس الجمعة، استهدفت خلالها بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، على مقربة من نقطة تابعة للاحتلال التركي الموجودة في المنطقة هناك، دون معلومات عن خسائر بشرية.

يذكر أن هذا القصف هو الثاني على ذات المنطقة.

(د ع)