​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف ريفي إدلب واللاذقية ومقتل 3 عناصرها

وقتل 3 عناصر من قوات حكومة دمشق خلال الـ 48 ساعة، جراء استهدافات وعمليات قنص نفذه مرتزقة ما تسمى "الفتح المبين" على محاور ريف إدلب الجنوبي، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة فجر وصباح اليوم الاثنين، محور قرى الفطيرة وسفوهن وحرش بينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحور كبانة في ريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى.

ويوم أمس، نفذت مرتزقة الاحتلال التركي رمايات مدفعية مستهدفة تجمعات ومواقع قوات حكومة دمشق في مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي، بالإضافة إلى استهداف مواقعهم على محور تلة نحشبا بريف اللاذقية الشمالي.

(ل د)