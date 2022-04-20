​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف ريفي إدلب الشمالي والجنوبي

وقصفت قوات حكومة دمشق صاروخياً فجر اليوم الأربعاء، مناطق في بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، ومناطق أخرى في فليفل وبينين والفطيرة وأطراف البارة وسفوهن ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين، شهدت محاور التماس بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، استهدافات متبادلة بين مرتزقة الاحتلال التركي وقوات حكومة دمشق، دون معلومات عن إصابات.

وأمس، قصفت طائرة حربية روسية بـ 4 غارات المنطقة الواقعة بين بلدتي إحسم والبارة في جبل الزاوية، وذلك بعد 10 أيام عن توقف الطائرات الحربية الروسية قصف مناطق ما تسمى "خفض التصعيد".

ويذكر أن الاستهداف الجوي الروسي هو الثالث من نوعه على منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" خلال الشهر الرابع من العام 2022.

(ل د)