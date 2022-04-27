​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف ريفي حلب وإدلب

ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء وصباح اليوم، استهدفت خلاله مناطق في قرية تديل بريف حلب الغربي، ومناطق أخرى في فليفل وبينين وأطراف الفطيرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري نشر أول أمس، أن مرتزقة "تحرير الشام"، استهدفوا بقذائف الهاون، جرافة عسكرية لقوات الحكومة على محور الشيخ عقيل في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى تدميرها وإصابة طاقمها.

كما كانت قوات حكومة دمشق قد قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة محاور قرى تقاد وكفر تعال وتديل غرب حلب.

واستهدف المرتزقة مدفع عيار 23 لقوات حكومة دمشق بصاروخ مضاد للدروع على محور مدينة كفر نبل جنوب إدلب، ما أدى إلى تدميره.

(ش ع)