​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف ريف إدلب والاحتلال التركي يرد بضربات مدفعية

ونفذت قوات حكومة دمشق قصفًا صاروخيًّاً على محيط بلدة النيرب في ريف إدلب الشرقي، وبلدة مجدليا في ريف إدلب الجنوبي بأكثر من 30 قذيفة صاروخية، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وردت قوات الاحتلال التركي باستهداف مواقع قوات حكومة دمشق بـ ضربات مدفعية طالت مدينة سراقب وتل مرديخ ومنطقة الصناعة شرق سراقب حيث تتواجد مدافع حكومة دمشق.

وكانت مقاتلة روسية نفذت غارتين جويتين على محاور جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وأطراف بلدة الكندة في ريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب، ضمن منطقة ما تسمى خفض التصعيد، وذلك بعد غياب الطائرات الروسية عن أجواء المنطقة يوم أمس .

(ل د)