​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف ريف إدلب الجنوبي

شهدت أجواء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد، تحليقاً متواصلاً وبشكل مكثف لطيران الاستطلاع الروسي منذ ساعات، وتزامن ذلك مع قصف صاروخي نفذته قوات حكومة دمشق على مناطق في سفوهن والبارة والفطيرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما شهد محور المشاريع في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من طرف، ومرتزقة " الفتح المبين" من طرف آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد رصد أول أمس، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات حكومة دمشق بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء وفجر اليوم، على مناطق في بينين والفطيرة وفليفل بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة محاور التّماس مع الفصائل في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

(ش ع)