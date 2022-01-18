​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف ريف حلب

وشنت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً فجر اليوم، على جبل الواسطة وقرية كفر تعال في ريف حلب الغربي، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في محور كفر نوران بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت الطائرات الحربية الروسية شنت يوم أمس، 8 غارات جوية على جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وشهدت أجواء سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي وجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، يوم أمس، تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الروسية، وسط استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين مرتزقة "الفتح المبين" من طرف، وقوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، وذلك على محور المشاريع في سهل الغاب، تزامن معه قصف لقوات حكومة دمشق على مواقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

(ل د)