​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف ريف حلب الغربي ومرتزقة تركيا يردون بقصف مواقعها

واستهدفت قوات حكومة دمشق بالقصف المدفعي قرية كفر تعال في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى إصابة امرأة وطفلها بجروح، كما سقطت قذائف على قرية كفر عمة الواقعة في ريف حلب الغربي أيضاً، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل، استهدف مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" التابعين لتركيا، بالمدفعية والصواريخ تجمعات قوات حكومة دمشق ومصادر القصف في ريف حلب الغربي.

وفي سياق منفصل، قصفت قوات حكومة دمشق عند منتصف ليل الجمعة-السبت، قريتي الزيارة والعنكاوي في سهل الغاب، تزامناً مع محاولة تسلل لقوات حكومة دمشق على محور قرية القاهرة في سهل الغاب شمال غرب حماة، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية.

(د ع)