​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف قرى بريفي إدلب وحلب

شهدت منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" قصفاً مدفعياً نفذته قوات حكومة دمشق المتمركزة بالحواجز المحيطة بقريتي كفرتعال وتديل غربي حلب.

كما قصفت قوات حكومة دمشق، بالمدفعية قرى بينين ودير سنبل والبارة وفليفل بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الجمعة استهدف مرتزقة "الفتح المبين" بالقذائف المدفعية موقعاً عسكرياً لقوات حكومة دمشق على محور بسرطون بريف حلب الغربي، فيما قصفت قوات الأخيرة المتمركزة في ناحية جورين بريف حماة الشمالي الغربي قرى العنكاوي والزيارة والسرمانية بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وقريتي غانية والشيخ سنديان بريف إدلب الغربي، وتلال كبانة بريف اللاذقية الشمالي.

(د ع)