​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف قرى بريفي حماة وإدلب

نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً عنيفاً على قريتي السرمانية والزيارة ونقاط التماس بينها وبين مرتزقة الاحتلال التركي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، ومناطق أخرى في البارة والفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية، جنوبي إدلب، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

في سياق متصل، قتل عنصر من قوات حكومة دمشق، قنصاً برصاص مرتزقة الاحتلال التركي على محور "الفوج 46" بريف حلب الغربي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الإثنين، استهدف مرتزقة "الفتح المبين" بالقذائف المدفعية مواقع عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق على محور جدرايا بريف حلب الغربي، بنحو 10 قذيفة مدفعية انطلقت من مواقع المرتزقة في ريف حلب الغربي.

(د ع)