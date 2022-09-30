​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف قرى بإدلب وحماة

شهدت منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" صباح اليوم قصفاً مدفعياً نفذته قوات حكومة دمشق البرية المتمركزة بالحواجز المحيطة، استهدف قرية الحلوبة جنوبي إدلب ومحيط قرى العنكاوي وقليدين والحميدية بريف حماة الشمالي الغربي.

ويأتي ذلك تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الخميس، قصفت قوات حكومة دمشق، بالمدفعية قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن والبارة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما شهد ريف حلب الغربي، تحليقاً لـ 3 مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الروسي، دون تنفيذ أي غارة في المنطقة.

(د ع)