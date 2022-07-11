​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف نقاطاً للاحتلال التركي في ريف إدلب

واستهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف المدفعية، "نقاط انتشار" الاحتلال التركي شمال مدينة سراقب بريف إدلب، حيث سقطت 4 قذائف داخل الساتر لإحدى النقاط، دون ورود معلومات عن وجود قتلى حتى الآن، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد السوري قبل أيام، إلى أن قوات الاحتلال التركي تعمل على إنشاء نقطة عسكرية قريبة من معسكر روسي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، حيث عملت الآليات على رفع سواتر ترابية وعززت موقع النقطة الجديدة بمواد لوجستية وكتل إسمنتية بأنواعها (جدران أنفاق)، قرب قرية خربة الناقوس بسهل الغاب على خطوط التماس مع قوات حكومة دمشق الموجودة في بلدة جورين.

وتأتي أهمية النقطة الجديدة لقربها من تجمعات قوات حكومة دمشق والمعسكر الروسي في قلعة ميرزا شمال غرب جورين.

يذكر أن النقطة الجديدة هي الثانية في سهل الغاب، بعد نقطة مدرسة قسطون بالطرف الشمالي من السهل.

وتتمركز في قلعة ميرزا قوات روسية، وقوات من الفرقة 25 وجماعات مسلحة موالية لروسيا، وتتربع القلعة الأثرية على قمة جبلية تطل على غالبية مناطق سهل الغاب التي تسيطر عليها الجماعات.

(ل د)