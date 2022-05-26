​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مواقع لداعش في ريف حماة

وشنت طائرتان حربيتان تابعتان لقوات حكومة دمشق قصفاً استهدف مواقع تابعة لمرتزقة داعش في بادية عقيربات بريف حماة الشرقي، وذلك على وقع الانشغال الروسي بتحركها العسكري في أوكرانيا وتراجع حدة الضربات الجوية الروسية على البادية السورية خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما أكدت مصادر المرصد أن هناك انسحاب روسي من الأراضي السورية، لكنه اقتصر فقط على قسم من الطيارين العسكريين برفقة طائراتهم المقاتلة ممن شاركوا بالعمليات العسكرية في سوريا ومغادرتهم للأراضي السورية عبر قاعدة حميميم.

وأضافت إن القوات الروسية انسحبت من مواقع عسكرية عدة تابعة لها في البادية نحو مناطق أخرى كطرطوس واللاذقية، حيث إن المواقع المنسحب منها تعد "باردة"، أي لا تشهد أي عمليات عسكرية، أبرزها في منطقة تدمر ومحيطها في ريف حمص الشرقي، وجرى تسليمها لقوات حكومة دمشق، التي قامت بدورها بتسليمها للمجموعات الإيرانية للتمركز فيها بذريعة "عدم وجود قوات كافية لديها لملء هذه المواقع"، بينما لم ترد معلومات مؤكدة فيما إذا كان الانسحاب الروسي من البادية يندرج تحت إطار إعادة التموضع في مواقع أخرى أو انسحاب كلي، وفق المرصد.

(د ع)