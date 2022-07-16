​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مواقع في سهل الغاب والمرتزقة يستهدفون مواقع للأولى

ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً صباح اليوم السبت، على مناطق في قريتي العنكاوي والسرمانية بسهل الغاب، في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن وقوع قتلى، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما استهدف مرتزقة ما تسمى "الفتح المبين" مواقع لقوات حكومة دمشق في محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي، وسط معلومات عن وقوع قتلى.

وتجدد أمس، القصف البري من قبل قوات حكومة دمشق على مناطق في ريف إدلب، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية مناطق في قرى الفطيرة وفليفل وبينين ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

كما شهدت صباح الأمس، محاور مدينة سراقب شرق إدلب والأوتوستراد الدولي M4 "حلب – اللاذقية" قصفاً صاروخياً متبادلاً بين مرتزقة ما تسمى "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق، تزامن مع ذلك، سقوط عدة قذائف صاروخية على محيط نقاط الاحتلال التركي غرب سراقب.

(ل د)