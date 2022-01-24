​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مناطق في سهل الغاب وجبل الزاوية

وجددت قوات حكومة دمشق قصفها البري على منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين وفجر اليوم، أماكن في السرمانية ودوير الأكراد بسهل الغاب، شمال غربي حماة، كما قصفت مناطق في سفوهن والفطيرة وبينين وفليفل بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما تبادل مرتزقة الاحتلال التركي وقوات حكومة دمشق، الاستهداف بالأسلحة الرشاشة، على محاور التماس في جبل الزاوية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونفذت قوات حكومة دمشق يوم أمس، قصفاً صاروخياً على مناطق في البارة وفليفل وبينين وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما شهد محور المشاريع بسهل الغاب شمال غربي حماة، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات حكومة دمشق من طرف ومرتزقة الاحتلال التركي من طرف آخر، كما ألقت طائرات روسية بوالين حرارية في أجواء جبل الزاوية جنوبي إدلب، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

(ل د)